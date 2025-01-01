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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 21:26

та я навпаки радий :)
ці віп-крафт-блек картки досить дорогі (і безкоштовні умови теж досить великі)
тому баба з воза - кобилі легче!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 09:01

  greenozon написав:та я навпаки радий :)
ці віп-крафт-блек картки досить дорогі (і безкоштовні умови теж досить великі)
тому баба з воза - кобилі легче!

Мені особисто 500000 безкоштовно зняти на місяць ОК, двічі на місяць відправити з СЕНС безкоштовно свою зп і умови виконано.
sens
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Повідомлень: 18010
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 946 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 11:22

  sens написав:
  greenozon написав:та я навпаки радий :)
ці віп-крафт-блек картки досить дорогі (і безкоштовні умови теж досить великі)
тому баба з воза - кобилі легче!

Мені особисто 500000 безкоштовно зняти на місяць ОК, двічі на місяць відправити з СЕНС безкоштовно свою зп і умови виконано.


я теж так бавився на пакеті VIP (RIP!) :)
але там умова була 25К СЕП-ів
а зараз підняли чи то 40 чи то 50К в міс для крафтових.. :?

ps навіщо вам знімати 500К готівки на місяць??
greenozon
 
Повідомлень: 16808
З нами з: 01.06.14
Подякував: 503 раз.
Подякували: 1686 раз.
 
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