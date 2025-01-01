та я навпаки радий
ці віп-крафт-блек картки досить дорогі (і безкоштовні умови теж досить великі)
тому баба з воза - кобилі легче!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 гру, 2024 21:26
та я навпаки радий
ці віп-крафт-блек картки досить дорогі (і безкоштовні умови теж досить великі)
тому баба з воза - кобилі легче!
Додано: Сер 01 січ, 2025 09:01
Додано: Сер 01 січ, 2025 11:22
я теж так бавився на пакеті VIP (RIP!)
але там умова була 25К СЕП-ів
а зараз підняли чи то 40 чи то 50К в міс для крафтових..
ps навіщо вам знімати 500К готівки на місяць??
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