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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 гру, 2024 21:26
та я навпаки радий
ці віп-крафт-блек картки досить дорогі (і безкоштовні умови теж досить великі)
тому баба з воза - кобилі легче!
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greenozon
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Додано: Сер 01 січ, 2025 09:01
greenozon написав:
та я навпаки радий
ці віп-крафт-блек картки досить дорогі (і безкоштовні умови теж досить великі)
тому баба з воза - кобилі легче!
Мені особисто 500000 безкоштовно зняти на місяць ОК, двічі на місяць відправити з СЕНС безкоштовно свою зп і умови виконано.
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sens
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Додано: Сер 01 січ, 2025 11:22
sens написав: greenozon написав:
та я навпаки радий
ці віп-крафт-блек картки досить дорогі (і безкоштовні умови теж досить великі)
тому баба з воза - кобилі легче!
Мені особисто 500000 безкоштовно зняти на місяць ОК, двічі на місяць відправити з СЕНС безкоштовно свою зп і умови виконано.
я теж так бавився на пакеті VIP (RIP!)
але там умова була 25К СЕП-ів
а зараз підняли чи то 40 чи то 50К в міс для крафтових..
ps навіщо вам знімати 500К готівки на місяць??
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greenozon
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Додано: Сер 01 січ, 2025 16:47
greenozon написав: sens написав: greenozon написав:
та я навпаки радий
ці віп-крафт-блек картки досить дорогі (і безкоштовні умови теж досить великі)
тому баба з воза - кобилі легче!
Мені особисто 500000 безкоштовно зняти на місяць ОК, двічі на місяць відправити з СЕНС безкоштовно свою зп і умови виконано.
я теж так бавився на пакеті VIP (RIP!)
але там умова була 25К СЕП-ів
а зараз підняли чи то 40 чи то 50К в міс для крафтових..
ps навіщо вам знімати 500К готівки на місяць??
Безкоштовно
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sens
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Додано: Сер 01 січ, 2025 17:52
Я правильно розумію, що з урахуванням поточних тарифів та умов безкоштовності потрібно поповнити мінімум на 40к на місяць, 10к з яких можна без комісії вивести безготівково на рахунок в іншому банку, а 30к, що залишилися, без комісії можна забрати лише готівкою? Чи є якийсь варіант вивести ті 30к безготівково без комісії?
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ingtrans
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:48
ingtrans
можна багато раз по 10
сеп-ати
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greenozon
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