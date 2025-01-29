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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 121122123124

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Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 21:26

та я навпаки радий :)
ці віп-крафт-блек картки досить дорогі (і безкоштовні умови теж досить великі)
тому баба з воза - кобилі легче!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 09:01

  greenozon написав:та я навпаки радий :)
ці віп-крафт-блек картки досить дорогі (і безкоштовні умови теж досить великі)
тому баба з воза - кобилі легче!

Мені особисто 500000 безкоштовно зняти на місяць ОК, двічі на місяць відправити з СЕНС безкоштовно свою зп і умови виконано.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 11:22

  sens написав:
  greenozon написав:та я навпаки радий :)
ці віп-крафт-блек картки досить дорогі (і безкоштовні умови теж досить великі)
тому баба з воза - кобилі легче!

Мені особисто 500000 безкоштовно зняти на місяць ОК, двічі на місяць відправити з СЕНС безкоштовно свою зп і умови виконано.


я теж так бавився на пакеті VIP (RIP!) :)
але там умова була 25К СЕП-ів
а зараз підняли чи то 40 чи то 50К в міс для крафтових.. :?

ps навіщо вам знімати 500К готівки на місяць??
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 16:47

  greenozon написав:
  sens написав:
  greenozon написав:та я навпаки радий :)
ці віп-крафт-блек картки досить дорогі (і безкоштовні умови теж досить великі)
тому баба з воза - кобилі легче!

Мені особисто 500000 безкоштовно зняти на місяць ОК, двічі на місяць відправити з СЕНС безкоштовно свою зп і умови виконано.


я теж так бавився на пакеті VIP (RIP!) :)
але там умова була 25К СЕП-ів
а зараз підняли чи то 40 чи то 50К в міс для крафтових.. :?

ps навіщо вам знімати 500К готівки на місяць??


Безкоштовно
sens
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Повідомлень: 18022
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 17:52

Re: Кредобанк

Я правильно розумію, що з урахуванням поточних тарифів та умов безкоштовності потрібно поповнити мінімум на 40к на місяць, 10к з яких можна без комісії вивести безготівково на рахунок в іншому банку, а 30к, що залишилися, без комісії можна забрати лише готівкою? Чи є якийсь варіант вивести ті 30к безготівково без комісії?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:48

ingtrans
можна багато раз по 10
сеп-ати
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 09:43

Слід за Юнексом прокинувся Кредушка :)

Кредобанк на 1 % піднімає процентну ставку за вкладом «Правильний вибір»
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... lnyi-vybir
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 23:18

  greenozon написав:Слід за Юнексом прокинувся Кредушка :)

Кредобанк на 1 % піднімає процентну ставку за вкладом «Правильний вибір»
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... lnyi-vybir

вперше бачу шоб по вкладу, який оформлюється тільки на відділенні (але для всіх) була ставка більша, ніж по тому, що онлайн. Причому пишуть що можна дія.підписом, але всеодно тільки на відділенні. чудні
24589
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 23:27

  24589 написав:
  greenozon написав:Слід за Юнексом прокинувся Кредушка :)

Кредобанк на 1 % піднімає процентну ставку за вкладом «Правильний вибір»
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... lnyi-vybir

вперше бачу шоб по вкладу, який оформлюється тільки на відділенні (але для всіх) була ставка більша, ніж по тому, що онлайн. Причому пишуть що можна дія.підписом, але всеодно тільки на відділенні. чудні

пилососять готівку?
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 23:59

  Amethyst написав:
  24589 написав:
  greenozon написав:Слід за Юнексом прокинувся Кредушка :)

Кредобанк на 1 % піднімає процентну ставку за вкладом «Правильний вибір»
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... lnyi-vybir

вперше бачу шоб по вкладу, який оформлюється тільки на відділенні (але для всіх) була ставка більша, ніж по тому, що онлайн. Причому пишуть що можна дія.підписом, але всеодно тільки на відділенні. чудні

пилососять готівку?

а, цілком можливо.
згадав, ще у отпішки є цілий вклад готівковий з мін. сумою 500к грн. Ну в них і тримачі таких сум готівки обслуговуються якраз
24589
 
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