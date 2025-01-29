Я правильно розумію, що з урахуванням поточних тарифів та умов безкоштовності потрібно поповнити мінімум на 40к на місяць, 10к з яких можна без комісії вивести безготівково на рахунок в іншому банку, а 30к, що залишилися, без комісії можна забрати лише готівкою? Чи є якийсь варіант вивести ті 30к безготівково без комісії?
вперше бачу шоб по вкладу, який оформлюється тільки на відділенні (але для всіх) була ставка більша, ніж по тому, що онлайн. Причому пишуть що можна дія.підписом, але всеодно тільки на відділенні. чудні
вперше бачу шоб по вкладу, який оформлюється тільки на відділенні (але для всіх) була ставка більша, ніж по тому, що онлайн. Причому пишуть що можна дія.підписом, але всеодно тільки на відділенні. чудні
вперше бачу шоб по вкладу, який оформлюється тільки на відділенні (але для всіх) була ставка більша, ніж по тому, що онлайн. Причому пишуть що можна дія.підписом, але всеодно тільки на відділенні. чудні
пилососять готівку?
а, цілком можливо. згадав, ще у отпішки є цілий вклад готівковий з мін. сумою 500к грн. Ну в них і тримачі таких сум готівки обслуговуються якраз