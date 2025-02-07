greenozon написав:Слід за Юнексом прокинувся Кредушка
Кредобанк на 1 % піднімає процентну ставку за вкладом «Правильний вибір»
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... lnyi-vybir
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:01
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