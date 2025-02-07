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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:01

  greenozon написав:Слід за Юнексом прокинувся Кредушка :)

Кредобанк на 1 % піднімає процентну ставку за вкладом «Правильний вибір»
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... lnyi-vybir

Малувато буде... :wink:
nord
 
Повідомлень: 563
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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