greenozon написав:Слід за Юнексом прокинувся Кредушка
Кредобанк на 1 % піднімає процентну ставку за вкладом «Правильний вибір»
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... lnyi-vybir
Малувато буде...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:01
Малувато буде...
Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:57
ото НБУ грозився і надалі підвищувати обліковку, побачимо як воно буде
але Кредо традиційно пропонує помірні %%
тут поживи для гусарів бувало рідко
Додано: Чет 27 лют, 2025 04:13
Карта Правильна
В тарифах вказано, що переказ на рахунки в інші банки 10т. безкоштовно, а якщо більше то береться коміс. Питання, 10т це ліміт на один переказ, якщо так то скільки таких переказів я можу зробити за день/місяць?
Додано: Чет 27 лют, 2025 08:45
Додано: Чет 27 лют, 2025 15:34
Додано: Чет 27 лют, 2025 15:42
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