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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:01
Малувато буде...
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nord
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:57
nord написав:
Малувато буде...
ото НБУ грозився і надалі підвищувати обліковку, побачимо як воно буде
але Кредо традиційно пропонує помірні %%
тут поживи для гусарів бувало рідко
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greenozon
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Додано: Чет 27 лют, 2025 04:13
В тарифах вказано, що переказ на рахунки в інші банки 10т. безкоштовно, а якщо більше то береться коміс. Питання, 10т це ліміт на один переказ, якщо так то скільки таких переказів я можу зробити за день/місяць?
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novichok
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Додано: Чет 27 лют, 2025 08:45
novichok написав:
скільки таких переказів я можу зробити за день/місяць?
Необмежено
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Ferlakur
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Додано: Чет 27 лют, 2025 15:34
Ferlakur написав: novichok написав:
скільки таких переказів я можу зробити за день/місяць?
Необмежено
-теоретично так, майже необмежено.
Але так до меморандума
було...
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flysoulfly
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Додано: Чет 27 лют, 2025 15:42
flysoulfly написав: Ferlakur написав: novichok написав:
скільки таких переказів я можу зробити за день/місяць?
Необмежено
-теоретично так, майже необмежено.
Але так до меморандума
було...
Кредо ніби не підписував меморандум
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Ferlakur
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Додано: Вів 29 кві, 2025 22:53
Тут є представник?
Питання: пакет Крафт дистанційно відкрити можна?
Хоча б почати, а завершити при візиті у відділення.
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Hotab
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Додано: Сер 30 кві, 2025 09:42
Hotab написав:
Тут є представник?
Питання: пакет Крафт дистанційно відкрити можна?
Хоча б почати, а завершити при візиті у відділення.
Можна, і навіть без візиту. Картки доставляють Новою поштою безкоштовно.
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Ferlakur
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