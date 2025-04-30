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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:01

  greenozon написав:Слід за Юнексом прокинувся Кредушка :)

Кредобанк на 1 % піднімає процентну ставку за вкладом «Правильний вибір»
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... lnyi-vybir

Малувато буде... :wink:
nord
 
Повідомлень: 575
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 22:57

  nord написав:
  greenozon написав:Слід за Юнексом прокинувся Кредушка :)

Кредобанк на 1 % піднімає процентну ставку за вкладом «Правильний вибір»
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... lnyi-vybir

Малувато буде... :wink:


ото НБУ грозився і надалі підвищувати обліковку, побачимо як воно буде
але Кредо традиційно пропонує помірні %%
тут поживи для гусарів бувало рідко
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 04:13

Карта Правильна

В тарифах вказано, що переказ на рахунки в інші банки 10т. безкоштовно, а якщо більше то береться коміс. Питання, 10т це ліміт на один переказ, якщо так то скільки таких переказів я можу зробити за день/місяць?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 08:45

  novichok написав:скільки таких переказів я можу зробити за день/місяць?

Необмежено
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:34

  Ferlakur написав:
  novichok написав:скільки таких переказів я можу зробити за день/місяць?

Необмежено
-теоретично так, майже необмежено.

Але так до меморандума було...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:42

  flysoulfly написав:
  Ferlakur написав:
  novichok написав:скільки таких переказів я можу зробити за день/місяць?

Необмежено
-теоретично так, майже необмежено.

Але так до меморандума було...

Кредо ніби не підписував меморандум
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 22:53

Тут є представник?
Питання: пакет Крафт дистанційно відкрити можна?
Хоча б почати, а завершити при візиті у відділення.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 09:42

  Hotab написав:Тут є представник?
Питання: пакет Крафт дистанційно відкрити можна?
Хоча б почати, а завершити при візиті у відділення.

Можна, і навіть без візиту. Картки доставляють Новою поштою безкоштовно.
Ferlakur
 
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