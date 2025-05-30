Hotab написав:Додаток не дозволив. «Зверніться у відділення для уточнення даних». Я давній клієнт , але з початку війни не користувався їх послугами. Поки що звернувся до гарячої лінії онлайн. Відправили на розгляд.
Мені позвонив перс менеджер і запропонував перейти з Правильної на Крафт. Все робили по вайберу.
Зʼясував. Саме на безкоштовне обслуговування по УБД можна лише ніжками з документами. Кинути їм з дії витяг - недостатньо. Якщо на звичайних умовах, то можна дистанційно.
P.S Начебто розібрався. Виявляється в них є ще депозитний рахунок Кишеня, по якому 0,01%, і ощадний рахунок Кишеня, для якого по Правильній 5% . Фантазії у них напевно не висточило щоб різні продукти по різному назвати.