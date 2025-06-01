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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 10:49

  Ferlakur написав:
  Hotab написав:Додаток не дозволив.
«Зверніться у відділення для уточнення даних».
Я давній клієнт , але з початку війни не користувався їх послугами.
Поки що звернувся до гарячої лінії онлайн. Відправили на розгляд.

Мені позвонив перс менеджер і запропонував перейти з Правильної на Крафт. Все робили по вайберу.

Зʼясував. Саме на безкоштовне обслуговування по УБД можна лише ніжками з документами.
Кинути їм з дії витяг - недостатньо.
Якщо на звичайних умовах, то можна дистанційно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 08:34

Re: Кишеня

Панове, а що, кишеня всьо? 0,01% ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 09:01

Re: Кредобанк

1finanсier, це ти звідки взяв?
По Кишені в пакеті "Правильна картка" 5 % річних.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 09:25

  Howl написав:1finanсier, це ти звідки взяв?
По Кишені в пакеті "Правильна картка" 5 % річних.

Ось тут https://kredobank.com.ua/private/depozy ... a/kyshenka А взагаді, де можна подивитись відсоток по кишені. А то я бачу лише рахунок Правильна-кишеня, а умов немає

P.S Начебто розібрався. Виявляється в них є ще депозитний рахунок Кишеня, по якому 0,01%, і ощадний рахунок Кишеня, для якого по Правильній 5% . Фантазії у них напевно не висточило щоб різні продукти по різному назвати.
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 10:17

:cry: аппка щось втомилась?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 17:57

Підкажіть, ту можна дистанційно відкрити кредитку з лімітом? Є якісь плюшки для держателя крафта (по убд)?
la9
 
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