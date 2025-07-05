Hotab написав:Додаток не дозволив. «Зверніться у відділення для уточнення даних». Я давній клієнт , але з початку війни не користувався їх послугами. Поки що звернувся до гарячої лінії онлайн. Відправили на розгляд.
Мені позвонив перс менеджер і запропонував перейти з Правильної на Крафт. Все робили по вайберу.
Зʼясував. Саме на безкоштовне обслуговування по УБД можна лише ніжками з документами. Кинути їм з дії витяг - недостатньо. Якщо на звичайних умовах, то можна дистанційно.
P.S Начебто розібрався. Виявляється в них є ще депозитний рахунок Кишеня, по якому 0,01%, і ощадний рахунок Кишеня, для якого по Правильній 5% . Фантазії у них напевно не висточило щоб різні продукти по різному назвати.
la9 написав:Підкажіть, ту можна дистанційно відкрити кредитку з лімітом? Є якісь плюшки для держателя крафта (по убд)?
По УБД дистанційно ні. Сама банка пристойна, персмен толкова і завжди поряд. Пакет непоганий, особливо якщо ви виіздний (вилітний). Там безліміт в бізнеслаунжі, ще і друга з собою безкоштовно можна.,. І нема вимог витрат 10к грн за 35 днів до вильоту, Непогані курси, непогані крос-курси. Непогані ліміти (включно зі зняттям без комси за кордоном).
la9 написав:Підкажіть, ту можна дистанційно відкрити кредитку з лімітом? Є якісь плюшки для держателя крафта (по убд)?
По УБД дистанційно ні. Сама банка пристойна, персмен толкова і завжди поряд. Пакет непоганий, особливо якщо ви виіздний (вилітний). Там безліміт в бізнеслаунжі, ще і друга з собою безкоштовно можна.,. І нема вимог витрат 10к грн за 35 днів до вильоту, Непогані курси, непогані крос-курси. Непогані ліміти (включно зі зняттям без комси за кордоном).
Крафт по убд я маю. Але, зиску мені від цього не багато, бо служу. Я мав на увазі, що можливо, банка надає ще плюшки при кредитуванні таких крафтових клієнтів. Але - ні, взагалі не встановлює КЛ на картки
Я мав на увазі, що можливо, банка надає ще плюшки при кредитуванні таких крафтових клієнтів.
Служба для банку це погано. Мені тільки недавно, через рік після звільнення з силових , стали пропонувати ліміти. А так з 14-го я був у всіляких блек-листах на кредитування. Причому крайній рік служби був світлий дохід 100+ кгрн щомісяця , і все одно лімітів не було.