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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 лип, 2025 13:21
Hotab написав:
Хоча був момент, що хотів з ними порвати. Надто скряжні ліміти.
які ліміти ви маєте на увазі?
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