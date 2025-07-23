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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 125126127128

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 13:21

  Hotab написав: Хоча був момент, що хотів з ними порвати. Надто скряжні ліміти.

які ліміти ви маєте на увазі?
24589
 
Повідомлень: 217
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 19:51

  24589 написав:
  Hotab написав: Хоча був момент, що хотів з ними порвати. Надто скряжні ліміти.

які ліміти ви маєте на увазі?

Ці слова торкались Сєні. Там всі ліміти погані
Hotab
 
Повідомлень: 15754
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3
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 19:53

  Hotab написав:
  24589 написав:
  Hotab написав: Хоча був момент, що хотів з ними порвати. Надто скряжні ліміти.

які ліміти ви маєте на увазі?

Ці слова торкались Сєні. Там всі ліміти погані


Банк створений більше як юр осіб, для фіз осіб є більш вигідні та зручні банки
aanonimovic594
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Повідомлень: 26
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 11:32

  aanonimovic594 написав:Банк створений більше як юр осіб, для фіз осіб є більш вигідні та зручні банки

Шикарна банка для мандрівників та... емігрантів ((
Дууже просте/зрозуміле ВІП-обслуговування, є свій полу-СЕПА, нормальні курси обміну, шаровий СЕП
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6546
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1
1
10
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 11:35

  Amethyst написав:
  aanonimovic594 написав:Банк створений більше як юр осіб, для фіз осіб є більш вигідні та зручні банки

Шикарна банка для мандрівників та... емігрантів ((
Дууже просте/зрозуміле ВІП-обслуговування, є свій полу-СЕПА, нормальні курси обміну, шаровий СЕП

Це ви про який?)
Бо тут паралельно 2 банки обговорюється)
Hotab
 
Повідомлень: 15754
З нами з: 15.02.09
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 11:35

  Amethyst написав:
  aanonimovic594 написав:Банк створений більше як юр осіб, для фіз осіб є більш вигідні та зручні банки

Шикарна банка для мандрівників та... емігрантів ((
Дууже просте/зрозуміле ВІП-обслуговування, є свій полу-СЕПА, нормальні курси обміну, шаровий СЕП


з ВІП обслуговуванням не стикався ніяк, тільки колись валюту обмінював :D
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 11:37

  Hotab написав:
  Amethyst написав:
  aanonimovic594 написав:Банк створений більше як юр осіб, для фіз осіб є більш вигідні та зручні банки

Шикарна банка для мандрівників та... емігрантів ((
Дууже просте/зрозуміле ВІП-обслуговування, є свій полу-СЕПА, нормальні курси обміну, шаровий СЕП

Це ви про який?)
Бо тут паралельно 2 банки обговорюється)

та новенький aanonimovic594 настукує ТУТ повідомлення про Кредо жжж
До Сені він ще не дійшов 8)
Amethyst
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Повідомлень: 6546
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 11:40

[/quote]та новенький aanonimovic594 настукує ТУТ повідомлення про Кредо жжж
До Сені він ще не дійшов 8)[/quote]

Ну так я), я же правильно зрозумів що "сеня, це сенсбанк"?
Востаннє редагувалось aanonimovic594 в Сер 23 лип, 2025 11:46, всього редагувалось 2 разів.
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 11:45

Amethyst

Можливо ще не достатньо з Кредобанком знайомий, оскільки поки тільки не дуже довго в банках працюю
aanonimovic594
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Повідомлень: 26
З нами з: 22.07.25
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  #<1 ... 125126127128
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