24589 написав:
і я задоволений. без ВІПа. чисто Ощадний рахунок+СЕП, іноді картка сторонній п2п. літає як має бути, застосунок простий як двері і гарно працює. реально банк, без погрємушок
Зареєструю картку, та спробую покористуватись)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лип, 2025 13:31
Зареєструю картку, та спробую покористуватись)
Додано: П'ят 25 лип, 2025 10:01
хмхм Кредо газує
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