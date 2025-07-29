24589 написав:
і я задоволений. без ВІПа. чисто Ощадний рахунок+СЕП, іноді картка сторонній п2п. літає як має бути, застосунок простий як двері і гарно працює. реально банк, без погрємушок
Зареєструю картку, та спробую покористуватись)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лип, 2025 13:31
Зареєструю картку, та спробую покористуватись)
Додано: П'ят 25 лип, 2025 10:01
хмхм Кредо газує
---
Замовити готівку дистанційно
Швидко та зручно замовляйте потрібну вам суму в будь-яке відділення Кредобанку онлайн через цей сервіс.
Додано: Пон 28 лип, 2025 18:23
Зручно
Додано: Вів 29 лип, 2025 14:23
Re: Кредобанк
Вже цієї неділі 3 серпня зустрічайте оновлений мобільний застосунок KredoBank. Він буде сучаснішим, інтуїтивно зрозумілим та наповненим новими можливостями: доступні перекази через QR-код до 10 000 гривень без комісії, історія операцій відображатиметься зручно та коректно, легко та зрозуміло можна буде відкрити депозити. Також можна буде підлаштувати під себе застосунок: керувати віджетами, встановлювати послідовність, додавати або видаляти їх з головного екрану.
Оновлення розпочнеться уже пізнього вечора цієї п’ятниці 1 серпня і триватиме до неділі 3 серпня. У цей період онлайн-банкінг не працюватиме — ні мобільний застосунок, ні вебверсія. Крім того, 1 серпня у поточному онлайн-банкінгу не можна буде здійснити операції з обміну валют. Тож наперед просимо вибачення за незручності (але воно того варте!).
Після оновлення онлайн-бан
кінгу доступним буде тільки мобільний застосунок KredoBank, вебверсія (online.kredobank.com.ua) більше не функціонуватиме.
Додано: Вів 29 лип, 2025 14:39
Re: Кредобанк
Кредо сьогодні деякий час перевертав долар в євро по 1.1599
Всі оптові обмінки Києва світили сьогодні не краще 1.1720
Додано: Вів 29 лип, 2025 15:08
Додано: Вів 29 лип, 2025 15:12
Re: Кредобанк
Може все ж 1.145?)
|