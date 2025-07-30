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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 13:31

  24589 написав:
  Amethyst написав:
  aanonimovic594 написав:Банк створений більше як юр осіб, для фіз осіб є більш вигідні та зручні банки

Шикарна банка для мандрівників та... емігрантів ((
Дууже просте/зрозуміле ВІП-обслуговування, є свій полу-СЕПА, нормальні курси обміну, шаровий СЕП

і я задоволений. без ВІПа. чисто Ощадний рахунок+СЕП, іноді картка сторонній п2п. літає як має бути, застосунок простий як двері і гарно працює. реально банк, без погрємушок


Зареєструю картку, та спробую покористуватись)
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 10:01

хмхм Кредо газує
---
Замовити готівку дистанційно

Швидко та зручно замовляйте потрібну вам суму в будь-яке відділення Кредобанку онлайн через цей сервіс.

http://hotivka.kredobank.com.ua/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лип, 2025 18:23

  greenozon написав:хмхм Кредо газує
---
Замовити готівку дистанційно

Швидко та зручно замовляйте потрібну вам суму в будь-яке відділення Кредобанку онлайн через цей сервіс.

http://hotivka.kredobank.com.ua/


Зручно
aanonimovic594
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 14:23

Re: Кредобанк

Вже цієї неділі 3 серпня зустрічайте оновлений мобільний застосунок KredoBank. Він буде сучаснішим, інтуїтивно зрозумілим та наповненим новими можливостями: доступні перекази через QR-код до 10 000 гривень без комісії, історія операцій відображатиметься зручно та коректно, легко та зрозуміло можна буде відкрити депозити. Також можна буде підлаштувати під себе застосунок: керувати віджетами, встановлювати послідовність, додавати або видаляти їх з головного екрану.

Оновлення розпочнеться уже пізнього вечора цієї п’ятниці 1 серпня і триватиме до неділі 3 серпня. У цей період онлайн-банкінг не працюватиме — ні мобільний застосунок, ні вебверсія. Крім того, 1 серпня у поточному онлайн-банкінгу не можна буде здійснити операції з обміну валют. Тож наперед просимо вибачення за незручності (але воно того варте!).

Після оновлення онлайн-бан
кінгу доступним буде тільки мобільний застосунок KredoBank, вебверсія (online.kredobank.com.ua) більше не функціонуватиме.

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... -kredobank
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 14:39

Re: Кредобанк

Кредо сьогодні деякий час перевертав долар в євро по 1.1599
Всі оптові обмінки Києва світили сьогодні не краще 1.1720
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 15:08

Hotab, тааак, другий день євро падає. РижеВідро паламало Європу ((
Чекаємо та тижні 1.145 8)

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Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 15:12

Re: Кредобанк

Чекаємо та тижні 1.45


Може все ж 1.145?)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 15:36

Hotab, а я встиг підправити )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 10:39

  Amethyst написав:Hotab, тааак, другий день євро падає. РижеВідро паламало Європу ((
Чекаємо та тижні 1.145 8)

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паритет будя? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 11:01

Re: Кредобанк

  greenozon написав:паритет будя?
Та нуна валютну гілку ще раз перечитати. Думаю, шо побачимо до нового року 42/47 у НБУ :P :P
Ща РижеВідро переможе Чайну і все почнеться
Amethyst
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