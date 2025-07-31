Після оновлення онлайн-банкінгу доступним буде тільки мобільний застосунок KredoBank, вебверсія (online.kredobank.com.ua) більше не функціонуватиме.
Важливо: завчасно, до вечора 1 серпня, зробіть усе, для чого вам може знадобитися онлайн-банкінг: платежі за кредитами, перекази на рахунки, зняття коштів з ощадного рахунку «Кишеня», поповнення мобільного телефону, обмін валют тощо.
greenozon написав:Після оновлення онлайн-банкінгу доступним буде тільки мобільний застосунок KredoBank, вебверсія (online.kredobank.com.ua) більше не функціонуватиме.
Важливо: завчасно, до вечора 1 серпня, зробіть усе, для чого вам може знадобитися онлайн-банкінг: платежі за кредитами, перекази на рахунки, зняття коштів з ощадного рахунку «Кишеня», поповнення мобільного телефону, обмін валют тощо.