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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 сер, 2025 23:30
Я вам посилку приніс, але я вам її не віддам
(це про Хотаба)
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Додано: Нед 03 сер, 2025 14:10
Hotab написав:
Але вам всім не розкажу, то наша з персменом маленька таємниця. Бо у неї немаленька трійка
оце так
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