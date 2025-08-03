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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 сер, 2025 14:10
Додано: Нед 03 сер, 2025 16:13
Re: Кредобанк
Доречі.. Цей банк може виписати якийсь папірус (але там умови є, бути клієнтом 3+ місяців, оберти по рахункам якісь там мають бути, наче нічого складного), і з цим папірусом можна в PKO (у Польщу до мамки банку) , і вони там у мамки відкриють українцю без ніякого польського статусу рахунок.
Якщо кому мамка PKO Bank Polski цікава взагалі.
Я відкривав в Аліор (Польща).
Додано: Нед 03 сер, 2025 17:17
Re: Кредобанк
На фб пишуть, плановий час оновлення додатка — 23.00. Значить раніше вівторка не варто чекати.
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