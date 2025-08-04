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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 сер, 2025 07:38
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Додано: Пон 04 сер, 2025 11:00
Вже і сайт лежить
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Додано: Пон 04 сер, 2025 11:05
...а Перс?
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