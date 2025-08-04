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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 сер, 2025 07:38
Re: Кредобанк
Коли новий термін додатку?)
Додано: Пон 04 сер, 2025 07:57
Додано: Пон 04 сер, 2025 11:00
Re: Кредобанк
Вже і сайт лежить
Додано: Пон 04 сер, 2025 12:31
веб кабіна змінила помилку
еволюція!
Access denied
Error 16
online.kredobank.com.ua
2025-08-04 09:30:45 UTC
PS в телеграмі банку написали що стався фак-апчик і треба більше часу на нові більш круті дадатки
Додано: Пон 04 сер, 2025 15:36
Re: Кредобанк
На плеймаркеті з'явилося оновлення застосунку
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