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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 07:38

Re: Кредобанк

Коли новий термін додатку?)
Hotab
 
Повідомлень: 15854
З нами з: 15.02.09
Подякував: 402 раз.
Подякували: 2445 раз.
 
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3
3
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 07:57

  Hotab написав:Коли новий термін додатку?)

Питайте у свого перс менеджера :mrgreen:
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1703
З нами з: 22.04.20
Подякував: 80 раз.
Подякували: 207 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 11:00

Re: Кредобанк

Вже і сайт лежить
Ferlakur
 
Повідомлень: 4419
З нами з: 14.10.08
Подякував: 321 раз.
Подякували: 319 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 11:05

...а Перс?
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6586
З нами з: 05.05.21
Подякував: 503 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 12:31

веб кабіна змінила помилку

еволюція!



Access denied
Error 16
online.kredobank.com.ua
2025-08-04 09:30:45 UTC


PS в телеграмі банку написали що стався фак-апчик і треба більше часу на нові більш круті дадатки :)
greenozon
 
Повідомлень: 16712
З нами з: 01.06.14
Подякував: 576 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 15:36

Re: Кредобанк

На плеймаркеті з'явилося оновлення застосунку
Ferlakur
 
Повідомлень: 4419
З нами з: 14.10.08
Подякував: 321 раз.
Подякували: 319 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 20:53

  Ferlakur написав:На плеймаркеті з'явилося оновлення застосунку

У одного мене після оновлення пише, що немає карт? При цьому рахунки показує нормально
Hemi
 
Повідомлень: 256
З нами з: 13.04.20
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Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 21:00

  Hemi написав:
  Ferlakur написав:На плеймаркеті з'явилося оновлення застосунку

У одного мене після оновлення пише, що немає карт? При цьому рахунки показує нормально
А перезайдіть через 15..20 хв
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6586
З нами з: 05.05.21
Подякував: 503 раз.
Подякували: 1308 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 22:53

  Amethyst написав:
  Hemi написав:
  Ferlakur написав:На плеймаркеті з'явилося оновлення застосунку

У одного мене після оновлення пише, що немає карт? При цьому рахунки показує нормально
А перезайдіть через 15..20 хв
до кого? :D Перси не кожному дали
flysoulfly
 
Повідомлень: 5949
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  #<1 ... 129130131132
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Кредобанк (1319)
04.08.2025 22:53
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