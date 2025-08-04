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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 сер, 2025 07:38
Коли новий термін додатку?)
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Додано: Пон 04 сер, 2025 11:00
Вже і сайт лежить
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Ferlakur
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Додано: Пон 04 сер, 2025 11:05
...а Перс?
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Amethyst
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Додано: Пон 04 сер, 2025 12:31
веб кабіна змінила помилку
еволюція!
Access denied
Error 16
online.kredobank.com.ua
2025-08-04 09:30:45 UTC
PS в телеграмі банку написали що стався фак-апчик і треба більше часу на нові більш круті дадатки
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Додано: Пон 04 сер, 2025 15:36
На плеймаркеті з'явилося оновлення застосунку
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Ferlakur
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Додано: Пон 04 сер, 2025 20:53
Ferlakur написав:
На плеймаркеті з'явилося оновлення застосунку
У одного мене після оновлення пише, що немає карт? При цьому рахунки показує нормально
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Hemi
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Додано: Пон 04 сер, 2025 21:00
Hemi написав: Ferlakur написав:
На плеймаркеті з'явилося оновлення застосунку
У одного мене після оновлення пише, що немає карт? При цьому рахунки показує нормально
А перезайдіть через 15..20 хв
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Amethyst
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Додано: Пон 04 сер, 2025 22:53
Amethyst написав: Hemi написав: Ferlakur написав:
На плеймаркеті з'явилося оновлення застосунку
У одного мене після оновлення пише, що немає карт? При цьому рахунки показує нормально
А перезайдіть через 15..20 хв
до кого?
Перси не кожному дали
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