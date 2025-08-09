RSS
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #

Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 02:31

  Vadim_ написав:випустили сірую недороблену програму,
чотирі дня хаос, хто компенсує мені?

А де написано, що вона гарантовано має працювати? Відділення працюють (радійте, що їх не закрили разом з ІБ), банкомати теж, а у телефоні, то так - забавка. У Бегемота останні 15+ років взагалі прописано, що відповідальність за усі збої лежить на клієнті. Там би ще Вас попросили компенсувати, а тут лагідно, по-європейському, просто пропонують жерти, що дали. Ба більше, навіть двері відкрили, щоб невдоволені могли звалити без фінансових втрат. Сервіс та турбота про клієнта!
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 16:44

ну що ж... надаю перевагу веб-кабінам, але раз вона на пенсії..
то прийшлось ставити додаток

1ий прикол - як додаток має вас розпізнати
1 смс = ок, легко, вводим тел, приходить смс,
2 - авторизація, тут або дія або інше - хмхм, дії нема, концтабору не треба, інше - банк просить валідну картку (номер срок свв) оппа :)

ледве знайшов її, забув як виглядає, ввів дані, додаток думав хвилин 5... потім пустив в середину! (ще треба було придумати PIN код для входу або біометрія)

далі знов думав але так і не підтягнув усе (картку - яку вводив для авторизації - НЕ знайшов! :)
зате (о слава Богам) підтягнув усі шаблони
і на цьому дякую

Весело в кредушці, але хоч так :mrgreen:
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 16:58

  greenozon написав:ну що ж... надаю перевагу веб-кабінам, але раз вона на пенсії..
то прийшлось ставити додаток

1ий прикол - як додаток має вас розпізнати
1 смс = ок, легко, вводим тел, приходить смс,
2 - авторизація, тут або дія або інше - хмхм, дії нема, концтабору не треба, інше - банк просить валідну картку (номер срок свв) оппа :)

ледве знайшов її, забув як виглядає, ввів дані, додаток думав хвилин 5... потім пустив в середину! (ще треба було придумати PIN код для входу або біометрія)

далі знов думав але так і не підтягнув усе (картку - яку вводив для авторизації - НЕ знайшов! :)
зате (о слава Богам) підтягнув усі шаблони
і на цьому дякую

Весело в кредушці, але хоч так :mrgreen:
так нічого ж не працює.
Шаблони тільки відображуються, але перекази по ним не проходять. Можна спробувати перетицяти (не міняючи) дані в полях шаблона, але краще знов руцями ввести всі дані. Але от скопіпастити ІБАН тепер Кредо не дозволяє...
Якась тупня!! :mrgreen:
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 17:24

йооооооооой


оце воно ДУРНЕ!!!

новий вхід в додаток вимагає ЗАНОВО
смс
картку
пін
палець


ЩО КОЇТЬСЯ???
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 18:11

Re: Кредобанк

  greenozon написав:ЩО КОЇТЬСЯ???
Воно криве і косе. Перевтановлення застосунку мені допомогло
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 20:58

greenozon
Маю на жаль точно такий негативний досвід.
Добре, що ще є банки з робочими веб банкінгами (і безкоштовними СЕП). Хоча до них тре ходити ногами...
  klug написав:
  Ferlakur написав:Кредобанк скасовує комісії на усі гривневі перекази між рахунками з 6 по 17 серпня

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... 17-serpnya

Вирішили випустити усіх, у кого телефон не потягнув новий застосунок?



а який їм треба космічний телефон ще?

навіть на моєму гугель-пікселі не фуричить :)
сильно розчарований таким сирим додатком...

куди їх смажений півень гнав із випуском? потестували б собі і спокійно восени випустили б...
:lol:
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 22:05

  greenozon написав:а який їм треба космічний телефон ще?

Побіжно бачив ниття в місцевих олігархічних колах, що це ледь не єдиний банківський застосунок, якому мінімум треба Android 9 і на Алі не так вже й просто знайти пристойну репліку Vertu під такі забаганки.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 16:40

  Hotab написав:Кредо сьогодні деякий час перевертав долар в євро по 1.1599
Всі оптові обмінки Києва світили сьогодні не краще 1.1720


Це треба заганяти на картковий рахунок і через застосунок конвертувати чи як це відбувається? Чув, що у Кредо - один з найкращих курсів конвертації.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 16:52

  Искатель написав:
  Hotab написав:Кредо сьогодні деякий час перевертав долар в євро по 1.1599
Всі оптові обмінки Києва світили сьогодні не краще 1.1720


Це треба заганяти на картковий рахунок і через застосунок конвертувати чи як це відбувається? Чув, що у Кредо - один з найкращих курсів конвертації.

Для кроса? Ну загнати (або купити) і зберігати доляр і кроснути напряму (не через грн) на ойро або навпаки.
Але у Пшека вже тиждень НЕ працює валютообмін...таа, в принціпі, нічого не працює.
Вчора через Перса таки передав п̶о̶л̶у̶м̶'̶я̶н̶е̶ к̶а̶р̶к̶олОмНе вітання техпітримці, так вони за 5 хв вивели гроші СЕПом на мої банки...
Якась тупня сталася з банкою! :mrgreen:
Обіцяють, шо от-от нормально запрацює процесінг... Ну прям Дельта у кінці путі :mrgreen:
