Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 сер, 2025 15:09
Искатель написав:
у Кредо - один з найкращих курсів конвертації.
онлайн крос ? - ніт.
середненький
flysoulfly
Повідомлень: 5959
З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1891 раз.
- Подякували: 330 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 10 сер, 2025 15:41
Искатель написав: Hotab написав:
Кредо сьогодні деякий час перевертав долар в євро по 1.1599
Всі оптові обмінки Києва світили сьогодні не краще 1.1720
Це треба заганяти на картковий рахунок і через застосунок конвертувати чи як це відбувається? Чув, що у Кредо - один з найкращих курсів конвертації.
Так. Заніс кілька пачок дол (поки рахували, внутрішній фінмон там щось моніторив) і потім клікнув перевернути. Можна частинами, як завгодно в залежності від віри в завтрашній крос))
Мені здалось теж що у них кращий крос. Принаймні коли курс не дуже рухається, що всі дико розтягують спред. Якщо хто знає кращі , готовий почути і подякувати
Можна звичайно знайти гарну оптову обмінку і занести зразу євру.
Hotab
Повідомлень: 15909
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2467 раз.
Профіль
3
3
2
Додано: Нед 10 сер, 2025 16:33
flysoulfly написав: Искатель написав:
у Кредо - один з найкращих курсів конвертації.
онлайн крос ? - ніт.
середненький
Середній курс. За моїми спостереженнями, цікаві курси для валютообміну в додатку пропонують Глобус, Альянс (ще й кешбек 0.5%), Кліринґовий дім, Піреус, БІЗбанк, зрідка Райф, Креди Аґріколь, ПУМБ, Правекс
Dimaa
Повідомлень: 110
З нами з: 09.06.20
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 22 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 сер, 2025 19:11
Dimaa написав: flysoulfly написав: Искатель написав:
у Кредо - один з найкращих курсів конвертації.
онлайн крос ? - ніт.
середненький
Середній курс. За моїми спостереженнями, цікаві курси для валютообміну в додатку пропонують Глобус, Альянс (ще й кешбек 0.5%), Кліринґовий дім, Піреус, БІЗбанк, зрідка Райф, Креди Аґріколь, ПУМБ, Правекс
А якщо мова лише про крос основної пари валют?
Hotab
Повідомлень: 15909
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2467 раз.
Профіль
3
3
2
Додано: Нед 10 сер, 2025 23:18
Dimaa написав:
Середній курс. За моїми спостереженнями, цікаві курси для валютообміну в додатку пропонують
БІЗбанк
ніт.
Прямого кроса немає
І валютоoбмін Бєлочки став не цікавий.
якісь оверконсерватuвні курси майже завжди
flysoulfly
Повідомлень: 5959
З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1891 раз.
- Подякували: 330 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 10 сер, 2025 23:23
Hotab написав:
А якщо мова лише про крос основної пари валют?
Глобус точно лідер!
але просте зняття готівки з комісією
Південного по гааарному кросу іноді встигнеш підловити, але там треба тримати - бистро змінюють за ринком/форексом.
Іноді Акорд.
ПУМБ крос є, але він такоє.
Там якщо буває цікавий - то лише один якийсь курс: або продати, або купити.
flysoulfly
Повідомлень: 5959
З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1891 раз.
- Подякували: 330 раз.
Профіль
1
