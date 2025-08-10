RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 132133134135

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.1 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
38%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
13%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
3
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 15:09

  Искатель написав: у Кредо - один з найкращих курсів конвертації.
онлайн крос ? - ніт.
середненький
flysoulfly
 
Повідомлень: 5959
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1891 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 15:41

  Искатель написав:
  Hotab написав:Кредо сьогодні деякий час перевертав долар в євро по 1.1599
Всі оптові обмінки Києва світили сьогодні не краще 1.1720


Це треба заганяти на картковий рахунок і через застосунок конвертувати чи як це відбувається? Чув, що у Кредо - один з найкращих курсів конвертації.

Так. Заніс кілька пачок дол (поки рахували, внутрішній фінмон там щось моніторив) і потім клікнув перевернути. Можна частинами, як завгодно в залежності від віри в завтрашній крос))

Мені здалось теж що у них кращий крос. Принаймні коли курс не дуже рухається, що всі дико розтягують спред. Якщо хто знає кращі , готовий почути і подякувати

Можна звичайно знайти гарну оптову обмінку і занести зразу євру.
Hotab
 
Повідомлень: 15909
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2467 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 16:33

  flysoulfly написав:
  Искатель написав: у Кредо - один з найкращих курсів конвертації.
онлайн крос ? - ніт.
середненький


Середній курс. За моїми спостереженнями, цікаві курси для валютообміну в додатку пропонують Глобус, Альянс (ще й кешбек 0.5%), Кліринґовий дім, Піреус, БІЗбанк, зрідка Райф, Креди Аґріколь, ПУМБ, Правекс
Dimaa
 
Повідомлень: 110
З нами з: 09.06.20
Подякував: 22 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 19:11

  Dimaa написав:
  flysoulfly написав:
  Искатель написав: у Кредо - один з найкращих курсів конвертації.
онлайн крос ? - ніт.
середненький


Середній курс. За моїми спостереженнями, цікаві курси для валютообміну в додатку пропонують Глобус, Альянс (ще й кешбек 0.5%), Кліринґовий дім, Піреус, БІЗбанк, зрідка Райф, Креди Аґріколь, ПУМБ, Правекс

А якщо мова лише про крос основної пари валют?
Hotab
 
Повідомлень: 15909
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2467 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 23:18

  Dimaa написав:Середній курс. За моїми спостереженнями, цікаві курси для валютообміну в додатку пропонують

БІЗбанк
ніт.
Прямого кроса немає
І валютоoбмін Бєлочки став не цікавий.
якісь оверконсерватuвні курси майже завжди
flysoulfly
 
Повідомлень: 5959
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1891 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 23:23

  Hotab написав:А якщо мова лише про крос основної пари валют?
Глобус точно лідер!
але просте зняття готівки з комісією :(

Південного по гааарному кросу іноді встигнеш підловити, але там треба тримати - бистро змінюють за ринком/форексом.

Іноді Акорд.

ПУМБ крос є, але він такоє.
Там якщо буває цікавий - то лише один якийсь курс: або продати, або купити.
flysoulfly
 
Повідомлень: 5959
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1891 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 132133134135
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1346)
10.08.2025 23:23
Ринок ОВДП (9445)
10.08.2025 22:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.