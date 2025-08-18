|
Кредобанк
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 сер, 2025 15:41
Искатель написав: Hotab написав:
Кредо сьогодні деякий час перевертав долар в євро по 1.1599
Всі оптові обмінки Києва світили сьогодні не краще 1.1720
Це треба заганяти на картковий рахунок і через застосунок конвертувати чи як це відбувається? Чув, що у Кредо - один з найкращих курсів конвертації.
Так. Заніс кілька пачок дол (поки рахували, внутрішній фінмон там щось моніторив) і потім клікнув перевернути. Можна частинами, як завгодно в залежності від віри в завтрашній крос))
Мені здалось теж що у них кращий крос. Принаймні коли курс не дуже рухається, що всі дико розтягують спред. Якщо хто знає кращі , готовий почути і подякувати
Можна звичайно знайти гарну оптову обмінку і занести зразу євру.
Hotab
Повідомлень: 15935
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2472 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 сер, 2025 16:33
flysoulfly написав: Искатель написав:
у Кредо - один з найкращих курсів конвертації.
онлайн крос ? - ніт.
середненький
Середній курс. За моїми спостереженнями, цікаві курси для валютообміну в додатку пропонують Глобус, Альянс (ще й кешбек 0.5%), Кліринґовий дім, Піреус, БІЗбанк, зрідка Райф, Креди Аґріколь, ПУМБ, Правекс
Dimaa
Повідомлень: 110
З нами з: 09.06.20
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 22 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 сер, 2025 19:11
Dimaa написав: flysoulfly написав: Искатель написав:
у Кредо - один з найкращих курсів конвертації.
онлайн крос ? - ніт.
середненький
Середній курс. За моїми спостереженнями, цікаві курси для валютообміну в додатку пропонують Глобус, Альянс (ще й кешбек 0.5%), Кліринґовий дім, Піреус, БІЗбанк, зрідка Райф, Креди Аґріколь, ПУМБ, Правекс
А якщо мова лише про крос основної пари валют?
Hotab
Повідомлень: 15935
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2472 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 сер, 2025 23:18
Dimaa написав:
Середній курс. За моїми спостереженнями, цікаві курси для валютообміну в додатку пропонують
БІЗбанк
ніт.
Прямого кроса немає
І валютоoбмін Бєлочки став не цікавий.
якісь оверконсерватuвні курси майже завжди
flysoulfly
Повідомлень: 5960
З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1891 раз.
- Подякували: 330 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 сер, 2025 23:23
Hotab написав:
А якщо мова лише про крос основної пари валют?
Глобус точно лідер!
але просте зняття готівки з комісією
Південного по гааарному кросу іноді встигнеш підловити, але там треба тримати - бистро змінюють за ринком/форексом.
Іноді Акорд.
ПУМБ крос є, але він такоє.
Там якщо буває цікавий - то лише один якийсь курс: або продати, або купити.
flysoulfly
Повідомлень: 5960
З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1891 раз.
- Подякували: 330 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 сер, 2025 23:46
flysoulfly
Ще є у Сенькі, але там ніколи не був краще , ніж у Кредо. Не кажучи вже про ліміт в місяць 2 рази по 2 к євро.
ПУМБ так, ніякий .. Ще і оця вимога помаринувати гроші перед зняттям.
За Глобус дякую, але що там за умова безкомсового зняття? Через депо гнати?
Hotab
Повідомлень: 15935
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2472 раз.
Профіль
Додано: Пон 11 сер, 2025 12:57
банк резко закрыл и-нет-банкинг (предупредив за 2 недели), теперь - активно дорабатывает свой мобильный застосунок, извиняясь что тот - не работает!
Миша-клиент
Повідомлень: 827
З нами з: 02.11.08
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 97 раз.
Профіль
Додано: Пон 18 сер, 2025 11:42
Миша-клиент написав:
банк резко закрыл и-нет-банкинг (предупредив за 2 недели), теперь - активно дорабатывает свой мобильный застосунок, извиняясь что тот - не работает!
Це просто жах. Більша частина шаблонів перенесених з попереднього додатку не працює.
Коли запрацює підтримка не відповідає - працюємо, використовуйте оплату по реквізитах.
Скопіювати реквізити з шаблона в зручний спосіб новий додаток не надає можливості. Якщо були платежі одному-двом отримувачам ну ще запропоноване рішення більш-меньш прийнятне, а якщо досить активно робилися перекази десь на 10 рахунків з 15 різних отримувачів?? Капець як незручно.
З огляду на те, що частина шаблонів працює і в тих що не працюють реквізити правильні виправити технічна можливість є, варто тільки поквапитися.
Sime
Повідомлень: 108
З нами з: 27.08.12
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 17 раз.
Профіль
