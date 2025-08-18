Искатель написав: у Кредо - один з найкращих курсів конвертації.
онлайн крос ? - ніт. середненький
Середній курс. За моїми спостереженнями, цікаві курси для валютообміну в додатку пропонують Глобус, Альянс (ще й кешбек 0.5%), Кліринґовий дім, Піреус, БІЗбанк, зрідка Райф, Креди Аґріколь, ПУМБ, Правекс
flysoulfly Ще є у Сенькі, але там ніколи не був краще , ніж у Кредо. Не кажучи вже про ліміт в місяць 2 рази по 2 к євро. ПУМБ так, ніякий .. Ще і оця вимога помаринувати гроші перед зняттям. За Глобус дякую, але що там за умова безкомсового зняття? Через депо гнати?
Миша-клиент написав:банк резко закрыл и-нет-банкинг (предупредив за 2 недели), теперь - активно дорабатывает свой мобильный застосунок, извиняясь что тот - не работает!
Це просто жах. Більша частина шаблонів перенесених з попереднього додатку не працює. Коли запрацює підтримка не відповідає - працюємо, використовуйте оплату по реквізитах.
Скопіювати реквізити з шаблона в зручний спосіб новий додаток не надає можливості. Якщо були платежі одному-двом отримувачам ну ще запропоноване рішення більш-меньш прийнятне, а якщо досить активно робилися перекази десь на 10 рахунків з 15 різних отримувачів?? Капець як незручно.
З огляду на те, що частина шаблонів працює і в тих що не працюють реквізити правильні виправити технічна можливість є, варто тільки поквапитися.
Комусь може буде корисно. Мені не вдавалося жодним чином переказати свої кошти за межі банку. Причина - не можливості вибрати свій рахунок ні при яких операціях (платіж, давання шаблону). Дало можливість його вибрати лише при використанні QR коду. Тому генеруйте свій код на сервісах типу https://bank-qr.com.ua/ і переказуйте так. Так, до речі, буде зручніше і тим кому забагато вводити рахунків - на компі легше скопіювати і згенерувати код, а ніж вводити вручну на телефоні.