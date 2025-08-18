RSS
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 15:41

  Искатель написав:
  Hotab написав:Кредо сьогодні деякий час перевертав долар в євро по 1.1599
Всі оптові обмінки Києва світили сьогодні не краще 1.1720


Це треба заганяти на картковий рахунок і через застосунок конвертувати чи як це відбувається? Чув, що у Кредо - один з найкращих курсів конвертації.

Так. Заніс кілька пачок дол (поки рахували, внутрішній фінмон там щось моніторив) і потім клікнув перевернути. Можна частинами, як завгодно в залежності від віри в завтрашній крос))

Мені здалось теж що у них кращий крос. Принаймні коли курс не дуже рухається, що всі дико розтягують спред. Якщо хто знає кращі , готовий почути і подякувати

Можна звичайно знайти гарну оптову обмінку і занести зразу євру.
Hotab
 
Повідомлень: 15935
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2472 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 16:33

  flysoulfly написав:
  Искатель написав: у Кредо - один з найкращих курсів конвертації.
онлайн крос ? - ніт.
середненький


Середній курс. За моїми спостереженнями, цікаві курси для валютообміну в додатку пропонують Глобус, Альянс (ще й кешбек 0.5%), Кліринґовий дім, Піреус, БІЗбанк, зрідка Райф, Креди Аґріколь, ПУМБ, Правекс
Dimaa
 
Повідомлень: 110
З нами з: 09.06.20
Подякував: 22 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 19:11

  Dimaa написав:
  flysoulfly написав:
  Искатель написав: у Кредо - один з найкращих курсів конвертації.
онлайн крос ? - ніт.
середненький


Середній курс. За моїми спостереженнями, цікаві курси для валютообміну в додатку пропонують Глобус, Альянс (ще й кешбек 0.5%), Кліринґовий дім, Піреус, БІЗбанк, зрідка Райф, Креди Аґріколь, ПУМБ, Правекс

А якщо мова лише про крос основної пари валют?
Hotab
 
Повідомлень: 15935
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2472 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 23:18

  Dimaa написав:Середній курс. За моїми спостереженнями, цікаві курси для валютообміну в додатку пропонують

БІЗбанк
ніт.
Прямого кроса немає
І валютоoбмін Бєлочки став не цікавий.
якісь оверконсерватuвні курси майже завжди
flysoulfly
 
Повідомлень: 5960
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1891 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 23:23

  Hotab написав:А якщо мова лише про крос основної пари валют?
Глобус точно лідер!
але просте зняття готівки з комісією :(

Південного по гааарному кросу іноді встигнеш підловити, але там треба тримати - бистро змінюють за ринком/форексом.

Іноді Акорд.

ПУМБ крос є, але він такоє.
Там якщо буває цікавий - то лише один якийсь курс: або продати, або купити.
flysoulfly
 
Повідомлень: 5960
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1891 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 23:46

flysoulfly
Ще є у Сенькі, але там ніколи не був краще , ніж у Кредо. Не кажучи вже про ліміт в місяць 2 рази по 2 к євро.
ПУМБ так, ніякий .. Ще і оця вимога помаринувати гроші перед зняттям.
За Глобус дякую, але що там за умова безкомсового зняття? Через депо гнати?
Hotab
 
Повідомлень: 15935
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2472 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 12:57

банк резко закрыл и-нет-банкинг (предупредив за 2 недели), теперь - активно дорабатывает свой мобильный застосунок, извиняясь что тот - не работает!
Миша-клиент
 
Повідомлень: 827
З нами з: 02.11.08
Подякував: 32 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 11:42

  Миша-клиент написав:банк резко закрыл и-нет-банкинг (предупредив за 2 недели), теперь - активно дорабатывает свой мобильный застосунок, извиняясь что тот - не работает!


Це просто жах. Більша частина шаблонів перенесених з попереднього додатку не працює.
Коли запрацює підтримка не відповідає - працюємо, використовуйте оплату по реквізитах.

Скопіювати реквізити з шаблона в зручний спосіб новий додаток не надає можливості. Якщо були платежі одному-двом отримувачам ну ще запропоноване рішення більш-меньш прийнятне, а якщо досить активно робилися перекази десь на 10 рахунків з 15 різних отримувачів?? Капець як незручно.

З огляду на те, що частина шаблонів працює і в тих що не працюють реквізити правильні виправити технічна можливість є, варто тільки поквапитися.
Sime
 
Повідомлень: 108
З нами з: 27.08.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 15:13

Комусь може буде корисно.
Мені не вдавалося жодним чином переказати свої кошти за межі банку. Причина - не можливості вибрати свій рахунок ні при яких операціях (платіж, давання шаблону).
Дало можливість його вибрати лише при використанні QR коду.
Тому генеруйте свій код на сервісах типу https://bank-qr.com.ua/ і переказуйте так.
Так, до речі, буде зручніше і тим кому забагато вводити рахунків - на компі легше скопіювати і згенерувати код, а ніж вводити вручну на телефоні.
bor
 
Повідомлень: 324
З нами з: 19.05.14
Подякував: 40 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 15:18

тупий додаток вже перестав щоразу при вході питати дані картки?
реально задовбало
greenozon
 
Повідомлень: 16732
З нами з: 01.06.14
Подякував: 578 раз.
Подякували: 1755 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
