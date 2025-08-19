|
Re: Кредобанк
Додано: Пон 18 сер, 2025 15:21
Re: Кредобанк
Перевірте, чи є в шаблонах знак '№'. Кредопшекі його заборонили в полі призначення.
Додано: Пон 18 сер, 2025 16:46
було таке, але вдалося пофіксити через редагування шаблону
Додано: Пон 18 сер, 2025 21:30
greenozon
В мене ні, ще вибивало "по сесія застаріла".
Схоже додаток себе на різних девайсах і версіях Андроїда по різному.
І що цікаво жодного оновлення додатку за ці півмісяця, а там є що правити і додавати.
Хоча серверну частину он постійно "тех роботи" проводять.
Додано: Пон 18 сер, 2025 21:31
Sime в мене редагування шаблону не доступне, як і створення нового платежу.
Це єдина опція яка працює.
Додано: Пон 18 сер, 2025 23:06
Олівець угорі зправа не працює? дивно, мабуть дійсно залежить від версії андроїда.
Доречі, стосовно не працюючих шаблонів - проблема в тому що не підгятує назву банка отримувача. У мене таке для ПУМБ, неочікувано Приват та Сенс причому Сенс один з трьох шаблонів підтягує а два ні.
Додано: Вів 19 сер, 2025 22:20
Re: Кредобанк
я так розумію онлайн продаж валюти вони не збираються повертати у новому додатку? бо вже понад 20 днів не працює. Можна булоб за такий строк усе полагодити.
