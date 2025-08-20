На Кишені зараз 5%.
З Правильної безкоштовне зняття 50к в касі + 50к в банкоматі.
І ще зняття без обмежень в касі:
готівкових надходжень внесених власником рахунку;
безготівкових надходжень, які надійшли в межах банку:
- з вкладних/кредитних та інших внутрішньобанківських рахунків;
- за купівлю/продаж/конвертацію валюти в онлайн-банкінгу
- згідно договору купівлі/продажу, що підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню
Є Craft і Craft Black, у них ліміти 500+500к і 300+300к відповідно. І на Кишені 7%. Але для безкоштовного обслуговування має бути надходження 100к/40к на місяць відповідно.