RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.1 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
11%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 12:46

  novichok написав:Вітаю! А тут хіба не працює СЕП у вихідні? Ще вночі відправив гроші на ПУМБ, досі немає. (
До модернізації процесингу ще працював 24/7 :wink:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6654
З нами з: 05.05.21
Подякував: 510 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:31

  Amethyst написав:
  novichok написав:Вітаю! А тут хіба не працює СЕП у вихідні? Ще вночі відправив гроші на ПУМБ, досі немає. (
До модернізації процесингу ще працював 24/7 :wink:

Дзвонив, сказали невірне призначення платежу, мабуть для того, щоб що небудь сказати.
Цікаво, що по тому самому шаблону тестовий тіко що залетів за дві хвилини, а попередній (потрібний мені) продовжує висіти.
Добре, що сума невелика. Погашу кредитку з іншого джерела.
Тормоза.
Upd. Дуже надьожний партнер.
Якби не проконтролював влетів би пумбі трохи. Обіцяли перетелефонувати протягом двох годин. Пройшло чотири, минув час погашення кредитки ПУМБ, платьож як висів так і вісить і дзвінка не було
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3640
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 12:03

Re: Кредобанк

Перед відключенням он-лайн банкінгу (у звязку з переходом на мобільний банкінг) - налаштував систему автоплатежів на ІБАН-рахунки. Пройшов місяць нової системи - три платежі так і не проведені.
СУПЕР: замість того, щоб паралельно певний час пропрацювали ОБИДВІ системи, поки здійснюється тестування-доопрацювання нової, це по-нашому: відключити стару (про що попередивши днів за 10!) та запустити нову, "сиру", нехай клієнти її самі і тестують!
Миша-клиент
 
Повідомлень: 834
З нами з: 02.11.08
Подякував: 32 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 12:20

Re: Кредобанк

  Миша-клиент написав:налаштував систему автоплатежів на ІБАН-рахунки. Пройшов місяць нової системи - три платежі так і не проведені
Думаю, що АП треба повторне ініціювати вже в новому ІБ ((
Старі Шаблони ж самостійно не змогли запусТитися. Потрібно було їх перезберегти ((
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6654
З нами з: 05.05.21
Подякував: 510 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
  #<1 ... 136137138139
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amid і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1384)
01.09.2025 12:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.