До модернізації процесингу ще працював 24/7
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:46
Додано: Суб 30 сер, 2025 13:31
Дзвонив, сказали невірне призначення платежу, мабуть для того, щоб що небудь сказати.
Цікаво, що по тому самому шаблону тестовий тіко що залетів за дві хвилини, а попередній (потрібний мені) продовжує висіти.
Добре, що сума невелика. Погашу кредитку з іншого джерела.
Тормоза.
Upd. Дуже надьожний партнер.
Якби не проконтролював влетів би пумбі трохи. Обіцяли перетелефонувати протягом двох годин. Пройшло чотири, минув час погашення кредитки ПУМБ, платьож як висів так і вісить і дзвінка не було
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:03
Re: Кредобанк
Перед відключенням он-лайн банкінгу (у звязку з переходом на мобільний банкінг) - налаштував систему автоплатежів на ІБАН-рахунки. Пройшов місяць нової системи - три платежі так і не проведені.
СУПЕР: замість того, щоб паралельно певний час пропрацювали ОБИДВІ системи, поки здійснюється тестування-доопрацювання нової, це по-нашому: відключити стару (про що попередивши днів за 10!) та запустити нову, "сиру", нехай клієнти її самі і тестують!
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:20
Re: Кредобанк
Додано: Пон 01 вер, 2025 14:06
Ура! закінчилась моя Кредо-епопея із супер бажним додатком
проблема - кожен раз при вході додаток вимагав повний онбордінг (смс, картку...)
також на головному екрані постійно крутилось коліщатко в секції "Трансакції"...
вирішив проблему так - дзвінком на ГЛ, підтримка видалила профіль (сказала що був дуже старий профіль - як це? ) і потім після онбордінгу додаток вже не вимахується і не питає постійно смс + картку!
достатньо пін-коду або пальця
але, пропали усі (десяток) моїх шаблонів... ех, кровава жертва недо-додатку
PS знайшов свіжу багу - емейл не можливо підв'язати - ввожу емейл в профілі, на пошту приходить лінк на підтведження - клацаю і далі відкривається дивна сторінка,
в додатку пошти далі немає
Додано: Пон 01 вер, 2025 14:31
Додано: Пон 01 вер, 2025 15:04
Додано: Пон 01 вер, 2025 19:35
мобільний - мені не зручний: простіше обнулити рахунок і перенести всі ці платежі в інший банк
|