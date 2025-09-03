Це овер!
Не пам'ятаю, чи буде якесь покарання від Пшека, але краще загасити ((
Додано: Вів 02 вер, 2025 09:57
Додано: Вів 02 вер, 2025 11:54
Кажуть (гарячка) не буде оверу, але краще загасити сьогодні.
А так ну дуже самостійний банк. Самі відмінили платіж, повернули на гроші карту, потім самі сплатили, вже відмінений.
Вивели мені майже 10к живих грошей з місячного обороту.
Нормально.
Додано: Вів 02 вер, 2025 16:59
оо, у мене єпопєєя теж почалася
Годину тому спробував СЕПнути на Райф по відновленому Шаблону, але гроші зависли в обробці... Півгодинки подивився на ці викрутаси Пшека і таки запитав у Підтримці: чому?
Сапорт-Хлопчина пообіцяв дізнатися в чому справа.
Ще через 15 хв операція була відмінена самою банкою, гроші повернуті на рах.
Я ще 5 хв почухав репу і зробив новий переказ по тому самому Шаблону, от тільки увімкнув Миттєвий пер-з... і ооо чудо -- не встиг відвернути погляду від екрану, як прийшов пушик від Райфу про зарахування.
Ото чекаю тепер повторного відправлення від Кредо
Додано: Вів 02 вер, 2025 19:06
У зв’язку з профілактичними роботами у вівторок, 2 вересня, з 22:00 по 00:00, 3 вересня, мобільний застосунок KredoBank буде недоступний. Це не впливатиме на інші сервіси: розрахунки картками, зняття коштів з банкоматів тощо.
Робимо ставки, на скільки днів ляже додаток?
Додано: Сер 03 вер, 2025 18:48
Ну і на останок. Тільки що відзвонилась Мирослава, та повідомила, що платіж сформований 30 серпня успішно проведений 2(?)вересня.
Сервіс, раптом я забув би.
Додано: Сер 03 вер, 2025 19:17
Ну мені до обіду звякнули з Брюховичів з-під Лембергу, вибачилися, і повідомили, шо з невідомої причини мій перший платіж не було відправлено. Працюють ))
