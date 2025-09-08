|
|
Кредобанк
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA.
Додано: Пон 08 вер, 2025 11:10
klug написав: greenozon написав:
Після проведення технічних робіт усі системи банку не
працюватимуть у звичному режимі.
"шо,опять?"©
Ще до четверга працював вхід-код в аппку. Наразі тільки смс+номеркартки...
1
Додано: Пон 08 вер, 2025 17:40
flysoulfly написав: klug написав: greenozon написав:
Після проведення технічних робіт усі системи банку не
працюватимуть у звичному режимі.
"шо,опять?"©
Ще до четверга працював вхід-код в аппку. Наразі тільки смс+номеркартки...
ось мої горе-історії із кредушкоюviewtopic.php?p=5886280#p5886280viewtopic.php?p=5879766#p5879766
майте на увазі - якщо підете цим шляхом, усі шаблони і все решта - пропаде
зате є шанс на нормальний вхід без дебільних смс і карток
1
3
1
7
