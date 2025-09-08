RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.1 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
11%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 11:10

  klug написав:
  greenozon написав:Після проведення технічних робіт усі системи банку непрацюватимуть у звичному режимі.
"шо,опять?"©
Ще до четверга працював вхід-код в аппку. Наразі тільки смс+номеркартки...
flysoulfly
 
Повідомлень: 5987
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1903 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 17:40

  flysoulfly написав:
  klug написав:
  greenozon написав:Після проведення технічних робіт усі системи банку непрацюватимуть у звичному режимі.
"шо,опять?"©
Ще до четверга працював вхід-код в аппку. Наразі тільки смс+номеркартки...


ось мої горе-історії із кредушкою
viewtopic.php?p=5886280#p5886280
viewtopic.php?p=5879766#p5879766

майте на увазі - якщо підете цим шляхом, усі шаблони і все решта - пропаде :)
зате є шанс на нормальний вхід без дебільних смс і карток
greenozon
 
Повідомлень: 16768
З нами з: 01.06.14
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1760 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
