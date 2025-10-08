А чо середньоденний? Просто залишок десь на 22:00. Відсотки нарах з наступного дня після поповнення і не нарах в день зняття. Все стандартно.
Для уточнення можна написати запит в Повідомлення під своєю аватаркою.
Додано: Сер 08 жов, 2025 10:01
Додано: Сер 08 жов, 2025 11:12
Re: Кредобанк
Оці 8% для «преміальних» швидко доступних - це краще з подібного на ринку?
Колись форвард 12+ роздавав, нема вже такого?
Додано: Сер 08 жов, 2025 13:02
Додано: Сер 08 жов, 2025 13:05
угу, зняття буде поточним днем, за який %% НЕ нараховуються
