RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кредобанк

Кредобанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 139140141142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кредобанк 3.1 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
11%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 10:01

  KVV написав:
  klug написав:неймовірні 6% для власників Правильної, і фантастичні 8% для власників Craft.

може товариство підскаже станом на яку годину фіксується середньоденний залишок по Кишені?
А чо середньоденний? Просто залишок десь на 22:00. Відсотки нарах з наступного дня після поповнення і не нарах в день зняття. Все стандартно.
Для уточнення можна написати запит в Повідомлення під своєю аватаркою.
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6721
З нами з: 05.05.21
Подякував: 517 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
11
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 11:12

Re: Кредобанк

Оці 8% для «преміальних» швидко доступних - це краще з подібного на ринку?
Колись форвард 12+ роздавав, нема вже такого?
Hotab
 
Повідомлень: 16635
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2505 раз.
 
Профіль
 
4
4
4
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 13:02

  Amethyst написав:Просто залишок десь на 22:00. Відсотки нарах з наступного дня після поповнення і не нарах в день зняття. Все стандартно.
Для уточнення можна написати запит в Повідомлення під своєю аватаркою.

тобто якщо зняти з Кишені в 22:30 то за весь цей день не нараховується комірне?
KVV
 
Повідомлень: 1455
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 13:05

  KVV написав:
  Amethyst написав:Просто залишок десь на 22:00. Відсотки нарах з наступного дня після поповнення і не нарах в день зняття. Все стандартно.
Для уточнення можна написати запит в Повідомлення під своєю аватаркою.

тобто якщо зняти з Кишені в 22:30 то за весь цей день не нараховується комірне?

угу, зняття буде поточним днем, за який %% НЕ нараховуються
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6721
З нами з: 05.05.21
Подякував: 517 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
11
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 16:45

  Hotab написав:Оці 8% для «преміальних» швидко доступних - це краще з подібного на ринку?
Колись форвард 12+ роздавав, нема вже такого?

8% есть ещё в Правексе для новых клиентов и Радабокс в Рада Банке (от 1000 грн., аналог заначки в Изи).
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1738
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 139140141142
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: la9 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.