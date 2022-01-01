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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 17:23

эх, молодо- зелено :)

https://www.google.com/search?q=%D0%BA% ... s-wiz-serp
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 22:32

  gorbansky1 написав:История про банк-мародер. Заплатил в интернете карточкой А-банка за счет собственных средств 50 тыс. В то время, как большинство банков убирают комиссию, эти сняли 2% комиссии больше 1000 грн. при оплате собственными (не кредитными средства). В приложении в тарифах этого нет. Подтверждение платежа я давал на ровно 50 тыс. В службе поддержки сказали, что это квази-наличные, отказались предоставить разъяснение из законодательства, что же это такое — квази-наличные. Я обслуживаюсь еще в 3х банках и во всех трех платил на этом сайте, никаких комиссий не было. Если не хотите попасть неожиданно на деньги, не связывайтесь с этим банчком. А-банк

В даному випадку, Ваша претензія має бути не до А-банку, а саме до Інетрнет-ресурсу на якому Ви проводили Вашу "платіжну" операцію - чому цей Інтернет-ресурс проводить такі платежі як "операції з quasi-валютою".
А банк тут тільки утримав комісію відповідно до тарифів картки - там і в "Зеленої" і в "Жовтої" комісія 2%
YaVI
 
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