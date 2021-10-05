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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
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4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 17:23

эх, молодо- зелено :)

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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 22:32

  gorbansky1 написав:История про банк-мародер. Заплатил в интернете карточкой А-банка за счет собственных средств 50 тыс. В то время, как большинство банков убирают комиссию, эти сняли 2% комиссии больше 1000 грн. при оплате собственными (не кредитными средства). В приложении в тарифах этого нет. Подтверждение платежа я давал на ровно 50 тыс. В службе поддержки сказали, что это квази-наличные, отказались предоставить разъяснение из законодательства, что же это такое — квази-наличные. Я обслуживаюсь еще в 3х банках и во всех трех платил на этом сайте, никаких комиссий не было. Если не хотите попасть неожиданно на деньги, не связывайтесь с этим банчком. А-банк

В даному випадку, Ваша претензія має бути не до А-банку, а саме до Інетрнет-ресурсу на якому Ви проводили Вашу "платіжну" операцію - чому цей Інтернет-ресурс проводить такі платежі як "операції з quasi-валютою".
А банк тут тільки утримав комісію відповідно до тарифів картки - там і в "Зеленої" і в "Жовтої" комісія 2%
YaVI
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:08

Re: А-Банк

Друзья, как думаете, есть ли смысл открывать краткосрочный вклад в валюте? Так хоть какой-то процент капнет?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:10

_PORT_UA 0,1......0,01....... 0,000 посмотри телеграм канал о ТАСе
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:30

  Goodman написав:_PORT_UA 0,1......0,01....... 0,000 посмотри телеграм канал о ТАСе

Каждый в трудную минуту по разному помогает, кто плечо подставит, кто ногу. овнобанки
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 15:15

Re: А-Банк

Руководству.
Что касается кэшбека!
Верните вывод Кешбека на карту, чтобы был выбор.
Сейчас многие люди в тяжелом положении, поддерживают близких и накопленный КБ может стать немалой помощью. У кого есть реальная возможность поддерживает армию без обязаловки. Это только в вашем банке такой беспредел!
helter
 
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