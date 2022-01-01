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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 бер, 2022 17:23
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v57
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Додано: Сер 09 бер, 2022 22:32
gorbansky1 написав:
История про банк-мародер. Заплатил в интернете карточкой А-банка за счет собственных средств 50 тыс. В то время, как большинство банков убирают комиссию, эти сняли 2% комиссии больше 1000 грн. при оплате собственными (не кредитными средства). В приложении в тарифах этого нет. Подтверждение платежа я давал на ровно 50 тыс. В службе поддержки сказали, что это квази-наличные, отказались предоставить разъяснение из законодательства, что же это такое — квази-наличные. Я обслуживаюсь еще в 3х банках и во всех трех платил на этом сайте, никаких комиссий не было. Если не хотите попасть неожиданно на деньги, не связывайтесь с этим банчком. А-банк
В даному випадку, Ваша претензія має бути не до А-банку, а саме до Інетрнет-ресурсу на якому Ви проводили Вашу "платіжну" операцію - чому цей Інтернет-ресурс проводить такі платежі як "операції з quasi-валютою".
А банк тут тільки утримав комісію відповідно до тарифів картки - там і в "Зеленої" і в "Жовтої" комісія 2%
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YaVI
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:08
Друзья, как думаете, есть ли смысл открывать краткосрочный вклад в валюте? Так хоть какой-то процент капнет?
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_PORT_UA
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:10
_PORT_UA 0,1......0,01....... 0,000 посмотри телеграм канал о ТАСе
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Goodman
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 21:30
Goodman написав:_PORT_UA
0,1......0,01....... 0,000 посмотри телеграм канал о ТАСе
Каждый в трудную минуту по разному помогает, кто плечо подставит, кто ногу. овнобанки
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копейка
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Додано: Суб 12 бер, 2022 15:15
Руководству.
Что касается кэшбека!
Верните вывод Кешбека на карту, чтобы был выбор.
Сейчас многие люди в тяжелом положении, поддерживают близких и накопленный КБ может стать немалой помощью. У кого есть реальная возможность поддерживает армию без обязаловки. Это только в вашем банке такой беспредел!
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helter
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Додано: Сер 16 бер, 2022 04:09
Рассчитался за покупку кредитной картой за несколько дней до начала войны. Возникла проблема с погашением кредита, поскольку сумма, предназначеная для этого "зависла" на карте Форвард-банка.
Знаю, что большинство банков в связи с ситуацией ввели кредитные каникулы, но здесь такой информации не увидел.
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Tegularius
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Додано: Сер 16 бер, 2022 04:12
Tegularius написав:
Рассчитался за покупку кредитной картой за несколько дней до начала войны. Возникла проблема с погашением кредита, поскольку сумма, предназначеная для этого "зависла" на карте Форвард-банка.
Знаю, что большинство банков в связи с ситуацией ввели кредитные каникулы, но здесь такой информации не увидел.
Если не секрет, а что мешало по 1000 грн в день перебрасывать с Форварда (что там у Вас? Пенсионная или дебетовая КоКо?) на кредитку А-банка? Я уж не говорю о том, что можно было СЭПнуть всю нужную сумму?
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Искатель
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