завтра мали б на 1м підняти ставки до 7%, але тільки у відділенні
І ближчим часом планують загалом ставки опускати
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 бер, 2022 19:20
Re: А-Банк
завтра мали б на 1м підняти ставки до 7%, але тільки у відділенні
І ближчим часом планують загалом ставки опускати
Додано: Сер 16 бер, 2022 19:57
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