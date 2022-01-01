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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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А-Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:20

Re: А-Банк

завтра мали б на 1м підняти ставки до 7%, але тільки у відділенні
І ближчим часом планують загалом ставки опускати
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 19:57

  _PORT_UA написав:Братки сье.лись из Украины. Как думаете, что ждёт банк?

Братки хочуть жити і то непогано. Татко їхній прожив 102 роки як Д.Рокфелер тільки на відміну без кучі пересадок органів.
На разі нормально працює банка. Забирав в межах ліміту без проблем. А от на переказ швидко блочать.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 21:29

Ой+ ,ви з місцевості, де не має бойових дій? І все нормально функціонує?
Бо в місці де лунають вибухи відділення не працюють,а власних банкоматів не має.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 21:33

Re: А-Банк

Тікайте з банка колаборанта суркіса - це фінансова порада! Самі суркісята втікли давно, а вас кинуть полюбе !
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 23:08

  maxprofit написав:Тікайте з банка колаборанта суркіса - це фінансова порада! Самі суркісята втікли давно, а вас кинуть полюбе !

Після років у москальських банках будете обмазувати інших колаборанством?
klug
 
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