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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 бер, 2022 19:20
завтра мали б на 1м підняти ставки до 7%, але тільки у відділенні
І ближчим часом планують загалом ставки опускати
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wolt450
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Додано: Сер 16 бер, 2022 19:57
_PORT_UA написав:
Братки сье.лись из Украины. Как думаете, что ждёт банк?
Братки хочуть жити і то непогано. Татко їхній прожив 102 роки як Д.Рокфелер тільки на відміну без кучі пересадок органів.
На разі нормально працює банка. Забирав в межах ліміту без проблем. А от на переказ швидко блочать.
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Ой+
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Додано: Сер 16 бер, 2022 21:29
Ой+ ,ви з місцевості, де не має бойових дій? І все нормально функціонує?
Бо в місці де лунають вибухи відділення не працюють,а власних банкоматів не має.
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_PORT_UA
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Додано: Сер 16 бер, 2022 21:33
Тікайте з банка колаборанта суркіса - це фінансова порада! Самі суркісята втікли давно, а вас кинуть полюбе !
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maxprofit
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Додано: Сер 16 бер, 2022 23:08
maxprofit написав:
Тікайте з банка колаборанта суркіса - це фінансова порада! Самі суркісята втікли давно, а вас кинуть полюбе !
Після років у москальських банках будете обмазувати інших колаборанством?
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klug
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:02
Подскажите, пожалуйста, здесь как-то оформляются дополнительные карты на другое лицо? Если да, то к каким картам это можно сделать, и, главное - как?
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M-Audio
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:08
_PORT_UA написав:Ой+
,ви з місцевості, де не має бойових дій? І все нормально функціонує?
Бо в місці де лунають вибухи відділення не працюють,а власних банкоматів не має.
Так із ЗУ. В місті багато біженців які отримуюють і грн і валюту в межах лімітів.
Абанківські картки без комісії обслуговували в приватівських банокматах
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Ой+
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:40
Трансфер-бонус работает при открытии вклада на 1 месяц?
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Vorlon
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