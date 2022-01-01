завтра мали б на 1м підняти ставки до 7%, але тільки у відділенні
І ближчим часом планують загалом ставки опускати
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 бер, 2022 19:20
Re: А-Банк
завтра мали б на 1м підняти ставки до 7%, але тільки у відділенні
І ближчим часом планують загалом ставки опускати
Додано: Сер 16 бер, 2022 19:57
Додано: Сер 16 бер, 2022 21:29
Ой+ ,ви з місцевості, де не має бойових дій? І все нормально функціонує?
Бо в місці де лунають вибухи відділення не працюють,а власних банкоматів не має.
Додано: Сер 16 бер, 2022 21:33
Re: А-Банк
Тікайте з банка колаборанта суркіса - це фінансова порада! Самі суркісята втікли давно, а вас кинуть полюбе !
Додано: Сер 16 бер, 2022 23:08
Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:02
Подскажите, пожалуйста, здесь как-то оформляются дополнительные карты на другое лицо? Если да, то к каким картам это можно сделать, и, главное - как?
Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:08
Так із ЗУ. В місті багато біженців які отримуюють і грн і валюту в межах лімітів.
Абанківські картки без комісії обслуговували в приватівських банокматах
Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:05
Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:37
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