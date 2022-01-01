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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:42

копейка
А что там в приложении тогда показывает 7% на 1 месяц?
Vorlon
 
Повідомлень: 10058
З нами з: 14.06.13
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