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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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А-Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:42

копейка
А что там в приложении тогда показывает 7% на 1 месяц?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:11

  Ой+ написав:
  _PORT_UA написав:Ой+ ,ви з місцевості, де не має бойових дій? І все нормально функціонує?
Бо в місці де лунають вибухи відділення не працюють,а власних банкоматів не має.

Так із ЗУ. В місті багато біженців які отримуюють і грн і валюту в межах лімітів.
Абанківські картки без комісії обслуговували в приватівських банокматах

З зеленої теж без комісії гроші видають?
sergia
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Повідомлень: 346
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 17:13

  Vorlon написав:копейка
А что там в приложении тогда показывает 7% на 1 месяц?

БМП
копейка
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