|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:42
копейка
А что там в приложении тогда показывает 7% на 1 месяц?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 10058
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 474 раз.
- Подякували: 1083 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:11
Ой+ написав: _PORT_UA написав:Ой+
,ви з місцевості, де не має бойових дій? І все нормально функціонує?
Бо в місці де лунають вибухи відділення не працюють,а власних банкоматів не має.
Так із ЗУ. В місті багато біженців які отримуюють і грн і валюту в межах лімітів.
Абанківські картки без комісії обслуговували в приватівських банокматах
З зеленої теж без комісії гроші видають?
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 346
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 бер, 2022 17:13
Vorlon написав:копейка
А что там в приложении тогда показывает 7% на 1 месяц?
БМП
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 98
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|954
|266409
|
П'ят 18 бер, 2022 16:44
mustbe
|
|1892
|377910
|
|
|68
|33208
|
|