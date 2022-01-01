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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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А-Банк 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:42

копейка
А что там в приложении тогда показывает 7% на 1 месяц?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:11

  Ой+ написав:
  _PORT_UA написав:Ой+ ,ви з місцевості, де не має бойових дій? І все нормально функціонує?
Бо в місці де лунають вибухи відділення не працюють,а власних банкоматів не має.

Так із ЗУ. В місті багато біженців які отримуюють і грн і валюту в межах лімітів.
Абанківські картки без комісії обслуговували в приватівських банокматах

З зеленої теж без комісії гроші видають?
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 17:13

  Vorlon написав:копейка
А что там в приложении тогда показывает 7% на 1 месяц?

БМП
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:04

  Vorlon написав:Трансфер-бонус работает при открытии вклада на 1 месяц? :roll:


А какой смысл в трансфер-бонусе сейчас (ну кроме случая если есть желание помочь украинской армии)? Он (трансфер-бонус) же зачисляется на кешбечный счет. А там такое изменение будет действовать:
Зображення
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 06:15

Re: А-Банк

Доброго здоровья, коллеги, а как сейчас сепы из банка ходят была ли какая-то практика суммы 50-100 тыс и по времени летают или задержки на пару суток
БОБЁР
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 06:55

  БОБЁР написав:Доброго здоровья, коллеги, а как сейчас сепы из банка ходят была ли какая-то практика суммы 50-100 тыс и по времени летают или задержки на пару суток

Вчера закончился 15тимесячный депо в 200 тыс. грн. Выводил тремя СЭПами. В течение 2 часов все дошло до адресатов.
WallNutPen
 
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