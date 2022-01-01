А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:42
копейка А что там в приложении тогда показывает 7% на 1 месяц?
Vorlon
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:11
Ой+ написав: _PORT_UA написав: Ой+
,ви з місцевості, де не має бойових дій? І все нормально функціонує?
Бо в місці де лунають вибухи відділення не працюють,а власних банкоматів не має.
Так із ЗУ. В місті багато біженців які отримуюють і грн і валюту в межах лімітів.
Абанківські картки без комісії обслуговували в приватівських банокматах
З зеленої теж без комісії гроші видають?
sergia
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 17:13
Vorlon написав: копейка
А что там в приложении тогда показывает 7% на 1 месяц?
БМП
копейка
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WallNutPen
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Додано: Суб 19 бер, 2022 06:15
Доброго здоровья, коллеги, а как сейчас сепы из банка ходят была ли какая-то практика суммы 50-100 тыс и по времени летают или задержки на пару суток
БОБЁР
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Додано: Суб 19 бер, 2022 06:55
БОБЁР написав:
Доброго здоровья, коллеги, а как сейчас сепы из банка ходят была ли какая-то практика суммы 50-100 тыс и по времени летают или задержки на пару суток
Вчера закончился 15тимесячный депо в 200 тыс. грн. Выводил тремя СЭПами. В течение 2 часов все дошло до адресатов.
WallNutPen
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Додано: Суб 19 бер, 2022 08:16
M-Audio написав:
..здесь как-то оформляются дополнительные карты на другое лицо?
Можно карту расширить и затем добавить в кошелёк Apple/Google Pay.
https://a-bank.com.ua/services/share
Howl
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Додано: Суб 19 бер, 2022 08:21
sergia написав: Ой+ написав: _PORT_UA написав: Ой+
,ви з місцевості, де не має бойових дій? І все нормально функціонує?
Бо в місці де лунають вибухи відділення не працюють,а власних банкоматів не має.
Так із ЗУ. В місті багато біженців які отримуюють і грн і валюту в межах лімітів.
Абанківські картки без комісії обслуговували в приватівських банокматах
З зеленої теж без комісії гроші видають?
В тарифах 1%, але власні кошти задурно можна перекинути на карту для виплат або взагалі іншу картку українських банків.
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... ena_ua.pdf
Ой+
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Додано: Суб 19 бер, 2022 08:39
Что тут, в конечном итоге, с измененными тарифами по желтой?
Интересует следующий сценарий: пополнить наличкой через A-вклад, потом перекинуть на желтую, и тянуть/толкать на другие карты. Какой-то из этапов теперь с комиссией? Раньше было бесплатно, но я сильно долго просидел в подвале.
M-Audio
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