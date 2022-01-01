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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 бер, 2022 12:22
Goodman написав: Ой+ написав:
В тарифах 1%, але власні кошти задурно можна перекинути на карту для виплат або взагалі іншу картку українських банків.
Робоча схема
віднайти банкомат Привата , знімаи БЕЗ КОМІСУ (власні кошти без комісу , 1% за видачу відмінили)
Оце й було важливо для Зеленої щоб не займатись перекидонами
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