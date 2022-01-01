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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 12:22

  Goodman написав:
  Ой+ написав:В тарифах 1%, але власні кошти задурно можна перекинути на карту для виплат або взагалі іншу картку українських банків.

Робоча схема
віднайти банкомат Привата , знімаи БЕЗ КОМІСУ (власні кошти без комісу , 1% за видачу відмінили)

Оце й було важливо для Зеленої щоб не займатись перекидонами
sergia
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:09

Недавно онлайн вклад был до 11,5% максимум с бонусом. Сейчас уже 10,5% Когда они успели понизить ставки?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:15

  Порт написав:Недавно онлайн вклад был до 11,5% максимум с бонусом. Сейчас уже 10,5% Когда они успели понизить ставки?

у Алки Мобильный 7-дневка по 10%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:25

  Порт написав:Недавно онлайн вклад был до 11,5% максимум с бонусом. Сейчас уже 10,5% Когда они успели понизить ставки?

А яка різниця - 11 чи навіть 13? Якщо інфляція в рази більша.
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 20:05

Re: А-Банк

  sergia написав:Оце й було важливо для Зеленої щоб не займатись перекидонами
пробач, але це будеш чекати, як старуха у розбитого корита.
Беремо і РОБИМО.
Goodman
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