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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

А-Банк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 12:22

  Goodman написав:
  Ой+ написав:В тарифах 1%, але власні кошти задурно можна перекинути на карту для виплат або взагалі іншу картку українських банків.

Робоча схема
віднайти банкомат Привата , знімаи БЕЗ КОМІСУ (власні кошти без комісу , 1% за видачу відмінили)

Оце й було важливо для Зеленої щоб не займатись перекидонами
sergia
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:09

Недавно онлайн вклад был до 11,5% максимум с бонусом. Сейчас уже 10,5% Когда они успели понизить ставки?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:15

  Порт написав:Недавно онлайн вклад был до 11,5% максимум с бонусом. Сейчас уже 10,5% Когда они успели понизить ставки?

у Алки Мобильный 7-дневка по 10%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:25

  Порт написав:Недавно онлайн вклад был до 11,5% максимум с бонусом. Сейчас уже 10,5% Когда они успели понизить ставки?

А яка різниця - 11 чи навіть 13? Якщо інфляція в рази більша.
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 20:05

Re: А-Банк

  sergia написав:Оце й було важливо для Зеленої щоб не займатись перекидонами
пробач, але це будеш чекати, як старуха у розбитого корита.
Беремо і РОБИМО.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 21:45

Суркисы сбежали.
Банку всё?
super_mohito
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 21:51

  super_mohito написав:Суркисы сбежали.
Банку всё?

Нет
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 22:15

  super_mohito написав:Суркисы сбежали.
Банку всё?

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... nkiv-13732
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 05:46

Ну можливо.
super_mohito
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 17:43

Re: А-Банк

З 01.04.2022 ми тимчасово призупиняємо дію послуги “Нарахування % на залишок”. Нараховані відсотки за березень будуть виплачені наступного місяця, першого числа.
maxstar
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