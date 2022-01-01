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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 бер, 2022 17:43
С 1 апреля банк более не будет начислять проценты по зелёной.
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Порт
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Додано: Чет 24 бер, 2022 18:07
Порт написав:
С 1 апреля банк более не будет начислять проценты по зелёной.
ай молодец. А кешбек хоть на продукты сохранят?
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sergia
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