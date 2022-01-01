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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

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А-Банк 4 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 17:43

С 1 апреля банк более не будет начислять проценты по зелёной.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 18:07

  Порт написав:С 1 апреля банк более не будет начислять проценты по зелёной.

ай молодец. А кешбек хоть на продукты сохранят?
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 18:22

  sergia написав:
  Порт написав:С 1 апреля банк более не будет начислять проценты по зелёной.

ай молодец. А кешбек хоть на продукты сохранят?

А зачем нужен кешбек, который можно вывести только на помощь ЗСУ? В том смысле, что зачем извращаться если помочь ЗСУ можно и напрямую? Или расчет на то что когда-то этим кэшбеком м.б. воспользоваться?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 18:46

  WallNutPen написав:
  sergia написав:
  Порт написав:С 1 апреля банк более не будет начислять проценты по зелёной.

ай молодец. А кешбек хоть на продукты сохранят?

А зачем нужен кешбек, который можно вывести только на помощь ЗСУ? В том смысле, что зачем извращаться если помочь ЗСУ можно и напрямую? Или расчет на то что когда-то этим кэшбеком м.б. воспользоваться?

Все ж відправити на ЗСУ з "додаткового доходу" більш економічно доцільно, ніж з основної кишені. Враховуючи, що зараз гайки закручують усіх боків, незабаром може бути або так, або ніяк (мається на увазі кешбек).
klug
 
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