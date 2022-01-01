|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 бер, 2022 17:43
С 1 апреля банк более не будет начислять проценты по зелёной.
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 874
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 бер, 2022 18:07
Порт написав:
С 1 апреля банк более не будет начислять проценты по зелёной.
ай молодец. А кешбек хоть на продукты сохранят?
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 367
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 бер, 2022 18:22
sergia написав: Порт написав:
С 1 апреля банк более не будет начислять проценты по зелёной.
ай молодец. А кешбек хоть на продукты сохранят?
А зачем нужен кешбек, который можно вывести только на помощь ЗСУ? В том смысле, что зачем извращаться если помочь ЗСУ можно и напрямую? Или расчет на то что когда-то этим кэшбеком м.б. воспользоваться?
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 119
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 24 бер, 2022 18:46
WallNutPen написав: sergia написав: Порт написав:
С 1 апреля банк более не будет начислять проценты по зелёной.
ай молодец. А кешбек хоть на продукты сохранят?
А зачем нужен кешбек, который можно вывести только на помощь ЗСУ? В том смысле, что зачем извращаться если помочь ЗСУ можно и напрямую? Или расчет на то что когда-то этим кэшбеком м.б. воспользоваться?
Все ж відправити на ЗСУ з "додаткового доходу" більш економічно доцільно, ніж з основної кишені. Враховуючи, що зараз гайки закручують усіх боків, незабаром може бути або так, або ніяк (мається на увазі кешбек).
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6747
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 916 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1023
|370369
|
|
|1993
|488470
|
|
|24
|794
|
|